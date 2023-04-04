"الصحة" لمرضى الربو: يجب حمل البخاخ وتجنب الزحام أثناء العمرة

وحثت الوزارة على ضرورة الاستماع لنصائح الطبيب بأخذ موسع للشعب الهوائية قبل المجهود البدني، وكذلك مراجعة الطوارئ في حال لم تستجب النوبة للبخاخ الإسعافي، بالإضافة إلى مراجعة الطبيب قبل أداء العمرة وحمل سوار معصم يوضح بيانات المريض وحمل بخاخ الربو مع الحرص على الراحة وتجنب الزحام.