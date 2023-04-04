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"الصحة" لمرضى الربو: يجب حمل البخاخ وتجنب الزحام أثناء العمرة

أكدت ضرورة الاستماع لنصائح الطبيب وأخذ موسع الشعب الهوائية
"الصحة" لمرضى الربو: يجب حمل البخاخ وتجنب الزحام أثناء العمرة
واس
واس

نصحت وزارة الصحة، ضمن حملتها التوعوية تحت شعار "رمضان مفتاح", مرضى الربو بالابتعاد عن المهيجات مثل الغبار والزحام وعوادم السيارات، كونها من أسباب ضيق التنفس.

وحثت الوزارة على ضرورة الاستماع لنصائح الطبيب بأخذ موسع للشعب الهوائية قبل المجهود البدني، وكذلك مراجعة الطوارئ في حال لم تستجب النوبة للبخاخ الإسعافي، بالإضافة إلى مراجعة الطبيب قبل أداء العمرة وحمل سوار معصم يوضح بيانات المريض وحمل بخاخ الربو مع الحرص على الراحة وتجنب الزحام.

ونشرت "الصحة"، عبر منصاتها الإعلامية إنفوجرافيك، يتضمن رسالة افتراضية عن الربو وأسبابه، وكذلك الاحتياطات اللازمة للوقاية من أعراضه.

وزارة الصحة
مرضى الربو

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