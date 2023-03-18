"الصاعدي": فتح أبواب المسجد النبوي الـ100 لتسهيل حركة المصلين في رمضان

أكد وكيل الرئيس للأمن والسلامة في المسجد النبوي سعود الصاعدي، أنه تم وضع خطة لفتح كافة أبواب المسجد النبوي البالغ عددها 100، وكذلك السلالم الكهربائية المؤدية إلى سطح المسجد وأبواب السور البالغ عددها 70 بابًا؛ لتسهيل حركة المصلين ودخول الأطعمة خلال شهر رمضان المبارك.