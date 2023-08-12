مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُنقذ أربعينيًّا من "الشلل" بجراحة ميكروسكوبية ويُعيد قدرته على المشي والحركة

وقال د.هاني: إنه بعد إجراء الفحص السريري الأولي بالعيادة تبيّن تعرض المريض لآلام حادة في منطقة العنق، وضعف بقبضة اليدين، وتيبس بالساقين وعدم القدرة على المشي، موضحًا أنه تم على الفور إخضاعه لحزمة من الفحوصات الدقيقة المخبرية، بالإضافة إلى أشعة الرنين المغناطيسي الملون "M.R.I"، وقد أشارت النتائج إلى وجود ورم سحائي كبير تسبّب في حدوث ضغط هائل على الحبل الشوكي في المنطقة الواقعة بين الفقرة العنقية الثانية والسادسة، وكذلك اكتشاف ورم عصبي آخر ضاغط على العصب من الأمام بالفقرة الخامسة حتى السادسة؛ الأمر الذي يوضح أسباب الأعراض التي يشعر بها المريض، كما تم إجراء فحوصات على كامل الجسم للتأكد من عدم وجود أية أورام أخرى.