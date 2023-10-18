"بترومين السعودية" تُواصل التوسع.. افتتاح 16 مركز خدمة لـ"إتش بي بترومين إكسبريس" بالهند

وأقيم حفل التدشين في بنغالور الهند؛ حيث تم أولًا افتتاح مركز خدمة "إتش بي بترومين إكسبريس" في محطة الوقود التابعة لشركة إتش بي سي إل في أحد الأماكن الحيوية بمنطقة بينيا في بنغالور، تَبِعه حفل عشاء أقيم مساءً في فندق تاج ويست إند في بنغالور للاحتفال بإطلاق 16 مركز خدمة في وقت قياسي منذ توقيع اتفاقيات الشراكة بين مجموعة بترومين وشركة إتش بي سي إل في منتدى الاستثمار السعودي الهندي على هامش قمة مجموعة العشرين. وقد أقيم الحفل بحضور ضيوف الشرف والسادة الصحفيين والمؤثرين من الجانبين السعودي والهندي؛ مشيدين بالدور الحيوي الذي قامت به مجموعة بترومين في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.