بالصور.. "بلدية بارق" تستكمل مشروع ممشى "مخطط خبت آل حجري"

من جانب آخر، تعمل إدارة المشاريع على استكمال مشروع تطوير طريق الشهداء حيث أنهت أعمال إعادة السفلتة وأعمال التخطيط وتركيب الإضاءات على أرصفة الجزيرة الوسطية كما سيتم صيانة أعمدة الإنارة.