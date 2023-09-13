بالصور.. "بلدية بارق" تستكمل مشروع ممشى "مخطط خبت آل حجري"

بدأت بلدية محافظة بارق استكمال المرحلة الثانية من مشروع ممشى مخطط خبت آل حجري شمال المحافظة.
جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس غرم الله الزهراني حيث عملت إدارة المشاريع بالبلدية على استكمال مشروع ممشى مخطط خبت آل حجري ببارق وفق المشهد الحضري.
وبدأت البلدية بأعمال الردم والتسوية تلاها رصف المواقف، وأعمال البلاط، وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية، فيما ستتم أعمال الري الآلي وزراعة النجيلة الطبيعية للمسطحات والتشجير وعمل مسار للدراجات وتركيب المظلات.
من جانب آخر، تعمل إدارة المشاريع على استكمال مشروع تطوير طريق الشهداء حيث أنهت أعمال إعادة السفلتة وأعمال التخطيط وتركيب الإضاءات على أرصفة الجزيرة الوسطية كما سيتم صيانة أعمدة الإنارة.
وعملت إدارة المشاريع على تخطيط أحد طرق الأربعين داخل المخطط، وستعمل على استكمال سفلتة المخطط وتأهيل الجزر الوسطية به.