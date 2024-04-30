"الاقتصاد" تُطلق "برنامج رواد الاستدامة" في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

وتمّ الاحتفال بإطلاق البرنامج بتعهد من كبار القادة من 19 شركة رائدة في تعزيز الاستدامة في عملياتهم وتبادل خبراتهم مع الاقتصاد بشكل أوسع، وذلك بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، محافظ البنك المركزي أيمن السياري، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، بحضور عدد من كبار قيادات الشراكات المشاركة.