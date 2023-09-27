الكشف الحصري: السلسلة المتطورة بالاشتراك مع Leica تصل إلى السوق السعودي في 4 أكتوبر 2023

في الوقت نفسه، كان هناك حدث مرتقب في العاصمة السعودية، الرياض، في فندق الريتز كارلتون. شهد هذا الحدث الحصري مشاركة أكثر من 50 شخصًا بارزًا، بما في ذلك روّاد صناعة المحتوى والمحررين التقنيين وممثلي وسائل الإعلام والوكلاء المعتمدين حيث تم الكشف عن الجهازين المذهلين: Xiaomi 13T Pro وXiaomi 13T .