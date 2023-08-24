"الرزيزاء": انضمام المملكة للبريكس خطوة اقتصادية تدعم استراتيجية الانفتاح والتنويع

وقال الرزيزاء إنها خطوة اقتصادية مهمة تدعم استراتيجية الانفتاح والتنويع التي تتبعها المملكة على كافة الأصعدة، وتُعزز من الوصول إلى شبكة قوية من الشركاء الاقتصاديين في ظل التحولات العالمية الجارية، لافتًا إلى أن بلدان مجموعة بريكس تُمثل ما نسبته 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من ثلث سكان العالم؛ فهم يمثلون مزيجًا من الاقتصادات الكبيرة والصغيرة، وثمة تقديرات بأن تسيطر مجموعة البريكس على أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل، ما يؤشر بالمزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية النوعية، فضلاً عن الأسواق المتنوعة.