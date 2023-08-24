"الرزيزاء": انضمام المملكة للبريكس خطوة اقتصادية تدعم استراتيجية الانفتاح والتنويع

نوه رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، بانضمام المملكة إلى مجموعة بريكس، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وقال الرزيزاء إنها خطوة اقتصادية مهمة تدعم استراتيجية الانفتاح والتنويع التي تتبعها المملكة على كافة الأصعدة، وتُعزز من الوصول إلى شبكة قوية من الشركاء الاقتصاديين في ظل التحولات العالمية الجارية، لافتًا إلى أن بلدان مجموعة بريكس تُمثل ما نسبته 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من ثلث سكان العالم؛ فهم يمثلون مزيجًا من الاقتصادات الكبيرة والصغيرة، وثمة تقديرات بأن تسيطر مجموعة البريكس على أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل، ما يؤشر بالمزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية النوعية، فضلاً عن الأسواق المتنوعة.
وكانت مجموعة البريكس، قد دعت اليوم المملكة وعددًا من الدول، وهي (الإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران)، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المجموعة، على أن تدخل عضويتهم حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير عام2024م.
وأكد الرزيزاء، على أن الدعوة لانضمام المملكة للتكتل يؤكد أهمية وريادة المملكة على المستوى العالمي، وأشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه القيادة الرشيدة في ترسيخ قوة المملكة الاستراتيجية والاقتصادية عالميًا، قائلاً إن الانضمام للتكتل يجسد مرحلةً جديدة نحو توثيق العلاقات وزيادة التعاون والتنسيق مع دول المجموعة بما يمثلون من قوة اقتصادية كبيرة في العالم، ويفتح أمام المملكة أسواقًا مهمة في ظل التطورات الاقتصادية وخاصة الصناعية منها التي تشهدها المملكة.