مهرجان البحر الأحمر السينمائي يفتح المشاركة لتحدي "صناعة الأفلام في 48 ساعة"

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن فتح باب طلبات المشاركة في تحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة"، الذي يستهدف المواهب الشابة الراغبين في دخول عالم الإخراج من المواطنين والمقيمين في المملكة، الذي يستمر حتى 30 يونيو 2024 ، بالتعاون بين المركز الثقافي الفرنسي والقنصلية الفرنسية في جدة، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
وتم تصميم مبادرة التحدي بهدف تعزيز الفضول والإبداع والابتكار بين الشباب، وتطوير مهاراتهم الإخراجية، إذ يتيح للمشاركين صناعة أفلام قصيرة مثيرة في سباق خيالي مع الزمن، فيما سيكون باب المشاركة مفتوحًا للفرق من المواهب الإبداعية بين 18 و25 عامًا كحد أقصى خمسة مشاركين في كل فريق، على أن يكون الفريق بقيادة كاتب أو كاتبة أو مخرج أو مخرجة (سعودي الجنسية).
وستشارك الفرق التي وقع عليها الاختيار بسلسلة من الورش والدورات المكثفة حول صناعة الفيلم القصير على مدى يومين في شهر يوليو، وذلك قبيل انطلاق التحدي لصناعة فيلم قصير في 48 ساعة.
ويقوم التحدي على صناعة فيلم ضمن موضوع محدد، ويشترط أن يتضمن العمل عنصرًا معينًا أو مشهدًا ما سيتم الإفصاح عنه بداية التحدي، بعدها ستنطلق الفرق المشاركة في سباق مع الزمن لإنتاج وتصوير فيلم قصير بين ثلاث وست دقائق.
ويُختتم التحدّي بعرض الأفلام خلال شهر سبتمبر 2024، واختيار وتتويج الفريقين الفائزين، كما سيحصل قائدو الفرق الفائزة على تذكرة إقامة فنّية لإتقان الإخراج في مدرسة لافاميز بفرنسا في عام 2025.
ودعا مهرجان البحر الأحمر، الراغبين في التقديم والمشاركة في تحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة"، إلى زيارة الرابط