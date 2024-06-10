مهرجان البحر الأحمر السينمائي يفتح المشاركة لتحدي "صناعة الأفلام في 48 ساعة"

وتم تصميم مبادرة التحدي بهدف تعزيز الفضول والإبداع والابتكار بين الشباب، وتطوير مهاراتهم الإخراجية، إذ يتيح للمشاركين صناعة أفلام قصيرة مثيرة في سباق خيالي مع الزمن، فيما سيكون باب المشاركة مفتوحًا للفرق من المواهب الإبداعية بين 18 و25 عامًا كحد أقصى خمسة مشاركين في كل فريق، على أن يكون الفريق بقيادة كاتب أو كاتبة أو مخرج أو مخرجة (سعودي الجنسية).