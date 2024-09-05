"النقد الدولي": المملكة نجحت في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 61%

كشف صندوق النقد الدولي عن أن المملكة نجحت في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 61%.
وأظهرت بيانات الصندوق أن نحو 61 % من إجمالي مساكن السعوديين مملوكة، و30% مستأجرة.
وفيما يخص تملك السعوديين للفيلات بلغت النسبة 85% والمستأجرة 11%.
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 4.7% خلال 2025 ارتفاعًا من 1.7 % العام الجاري، بدعم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط، قبل أن يبلغ متوسط النمو 3.7 % في السنوات اللاحقة.
وقال خبراء الصندوق: الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة التوترات الجيوسياسية الجارية في المنطقة، فيما نوه بالتقدم الهائل الذي تشهده السعودية من تحول اقتصادي غير مسبوق.