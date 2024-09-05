"النقد الدولي": المملكة نجحت في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 61%

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 4.7% خلال 2025 ارتفاعًا من 1.7 % العام الجاري، بدعم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط، قبل أن يبلغ متوسط النمو 3.7 % في السنوات اللاحقة.