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"النقد الدولي": المملكة نجحت في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 61%

نسبة المستأجرين 30% فقط.. وملاك الفيلات 85%
"النقد الدولي": المملكة نجحت في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 61%
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كشف صندوق النقد الدولي عن أن المملكة نجحت في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 61%.

وأظهرت بيانات الصندوق أن نحو 61 % من إجمالي مساكن السعوديين مملوكة، و30% مستأجرة.

وفيما يخص تملك السعوديين للفيلات بلغت النسبة 85% والمستأجرة 11%.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 4.7% خلال 2025 ارتفاعًا من 1.7 % العام الجاري، بدعم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط، قبل أن يبلغ متوسط النمو 3.7 % في السنوات اللاحقة.

وقال خبراء الصندوق: الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة التوترات الجيوسياسية الجارية في المنطقة، فيما نوه بالتقدم الهائل الذي تشهده السعودية من تحول اقتصادي غير مسبوق.

صندوق النقد الدولي
نسبة تملك السعوديين للمساكن

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