بالصور.. بلدية "رنية" تضبط مطعمًا استغلّ سكن العمالة في تخزين الأطعمة

تمكّنت الفرق الرقابية في بلدية محافظة رنية، بمشاركة الجهات الأمنية، من ضبط مستودع عشوائي مقام بسكن عمالة، يعود لأحد المطاعم بالمحافظة، تقوم عليه عمالة تخزّن كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضروات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.