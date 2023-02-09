بالصور.. بلدية "رنية" تضبط مطعمًا استغلّ سكن العمالة في تخزين الأطعمة

تمكّنت الفرق الرقابية في بلدية محافظة رنية، بمشاركة الجهات الأمنية، من ضبط مستودع عشوائي مقام بسكن عمالة، يعود لأحد المطاعم بالمحافظة، تقوم عليه عمالة تخزّن كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضروات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.
وبعد التأكد من أن الموقع يفتقر للاشتراطات المنصوص عليها بموجب الأنظمة البلدية، قامت الفرق الرقابية بإغلاق المنزل والمطعم ومصادرة وإتلاف جميع محتوياته.
وقال رئيس بلدية رنية المهندس مطلق بن فرحان السبيعي لـ"سبق": تمكّنت فرقة البلاغات "940" بمشاركة الجهات الأمنية، من ضبط الموقع المخالف، وعُثِرَ بداخله على كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضروات التي بلغت 1725 كجم وتمت مصادرتها وإتلافها، وإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأضاف: الفرق الرقابية تُكثّف نشاطها وجولاتها على المنشآت التجارية والمرافق التابعة لها، وتتعامل مع البلاغات الواردة بسرعة ومهنية؛ للمحافظة على صحة وسلامة المواطن.