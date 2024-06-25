ممنوع ومتداول وواجب.. تفاصيل "السماح باستخدام الأراضي الزراعية لإنشاء المستودعات"

كما يجب توفير مساحات كافية لمناورة مركبات الإطفاء داخل الموقع بناءً على تخطيط الموقع المعتمد، وتوفير موقف سيارة على الأقل لكل 70م2 من مساحة المكاتب الإدارية، ولا يسمح بمواقف السيارات أو اصطفافها على الشوارع المحيطة خارج مساحة الموقع، ويسمح باستخدام المساحات المخصّصة للارتدادات لتوفير -على سبيل المثال لا الحصر- مواقف السيارات ومولدات الكهرباء وغرفة الحارس مع توفير جدران مقاومة للحرائق بناءً على متطلبات الكود السعودي (SBC 801) وغيرها من المتطلبات الأخرى.