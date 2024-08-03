"أمانة حائل" تطرح 33 فرصة استثمارية.. في إطار تمكين القطاع الخاص

طرحت أمانة منطقة حائل خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، عددًا من الفرص الاستثمارية، ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية بلغت 33 فرصة استثمارية، شملت مجمعين تجاريين، ومحطة وقود، وكشكًا تجاريًّا، وإنشاء وتشغيل محل تجاري، ومواقع متعددة الاستخدامات، وموقع حاويات لجمع الملابس، وموقعين سكنيين تجاريين، وإنشاء وتشغيل 4 مراكز لصيانة السيارات، و3 جسور مشاة، و12 صرافة.
وبيّنت أنّ الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين وروّاد الأعمال، داعية الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة، والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".