"أمانة حائل" تطرح 33 فرصة استثمارية.. في إطار تمكين القطاع الخاص

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية بلغت 33 فرصة استثمارية، ‏شملت مجمعين تجاريين، ومحطة وقود، وكشكًا تجاريًّا، و‏إنشاء وتشغيل محل تجاري، ومواقع متعددة الاستخدامات، وموقع ‏حاويات لجمع الملابس، وموقعين سكنيين تجاريين، وإنشاء وتشغيل 4 ‏مراكز لصيانة السيارات، و3 جسور مشاة، و12 صرافة.