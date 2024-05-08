"تقريبي وليس تحقيقيًّا".. "الزعاق" يكشف سر مقولة "القمر قارن الثريا"

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، سر مقولة "القمر قارن الثريا".
وقال الزعاق: إن أجمل ما نشاهده في السماء هو "القمر"، وأجمل النجوم "الثريا"، وإذا اجتمع الجمالان قال العرب "القمر قارن الثريا".
وأضاف في فيديو على حسابه في "إكس"، أن العرب يستدلون بـ"المقارنة" على بداية الحر والبرد، فإذا كانت "الثريا" بجانب القمر في أول يوم من الشهر الهجري فهذا دليل على بداية الحر.
وتابع أن الاقتران تقريبي وليس تحقيقيًّا، وقد يحدث قبل أو بعد الموعد المدون في التقويم بيوم أو يومين؛ فـ"الثريا" تعيش آخر أيامها، وستختفي عن الأنظار لمدة 40 يومًا تقريبًا، بعد أن كانت في قمة السماء.