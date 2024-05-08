"تقريبي وليس تحقيقيًّا".. "الزعاق" يكشف سر مقولة "القمر قارن الثريا"

وتابع أن الاقتران تقريبي وليس تحقيقيًّا، وقد يحدث قبل أو بعد الموعد المدون في التقويم بيوم أو يومين؛ فـ"الثريا" تعيش آخر أيامها، وستختفي عن الأنظار لمدة 40 يومًا تقريبًا، بعد أن كانت في قمة السماء.