المنتخب السعودي للكيمياء يحصد ميداليتين في أولمبياد مندليف 2024

وبيّنت "موهبة" أنه تم ترشيح أعضاء المنتخب السعودي في الكيمياء بعد مرورهم بعدد من الملتقيات خلال عامين، وتتمّ التصفيات والترشيح للملتقى الذي يليه، ينتقلون بعدها للتدريب المكثف مرة في كل عام؛ حيث تلقّى أعضاء المنتخب السعودي للكيمياء التدريب من خلال مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، على يد خبراء عالميين، ويتمّ اختيار الطلاب حسب أدائهم خلال فترة التدريب للمشاركة في المسابقات الدولية.