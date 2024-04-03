"إغاثي الملك سلمان" يوزّع "199" سلة غذائية في مدينة فييري بألبانيا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "199" سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة فييري بجمهورية ألبانيا، استفادت منها "199" أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في ألبانيا للعام 1445هـ.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع "5.300" سلة غذائية في 35 محافظة ألبانية، تستفيد منها الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة العديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضرّرة في شتى بقاع الأرض.