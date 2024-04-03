"إغاثي الملك سلمان" يوزّع "199" سلة غذائية في مدينة فييري بألبانيا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "199" سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة فييري بجمهورية ألبانيا، استفادت منها "199" أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في ألبانيا للعام 1445هـ.