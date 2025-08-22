شاهد.. الصلاة على "وضحى الفهمي" وجموع غفيرة تحمل جنازتها بجامع العباس

شيّعت جموع غفيرة اليوم جثمان "وضحى بنت عزيز الفهمي"، التي توفيت متأثرة بإصابتها في حادثة سقوط لعبة ملاهٍ بمنتزه في الطائف، والتي عُرفت إعلاميًا بـ"لعبة الموت"، بعد أيام من إصابتها البالغة ونقلها إلى الرياض لتلقي العلاج.
وأُديت الصلاة عليها عقب صلاة الجمعة في جامع عبدالله بن عباس – رضي الله عنهما – بالطائف، حيث تقدم المُصلين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، الذي شارك أيضًا في حمل الجنازة وصولًا إلى المقبرة ودفنها، مقدمًا التعازي لوالد الفقيدة وذويها ومواسيًا لهم في مصابهم.
وأعرب والد الفقيدة "عزيز بن عبدالعزيز الفهمي" عن شكره وتقديره لسمو محافظ الطائف على حضوره ومشاركته في مراسم التشييع وتقديمه العزاء، مؤكدًا أن ذلك خفف عنهم كثيرًا من وقع الفاجعة، كما قدّم شكره لكل من حضر وشارك وواساهم، داعيًا الله ألا يُريهم مكروهًا في أحد.
وشهد جامع العباس اكتظاظًا كبيرًا بالمصلين الذين شاركوا في الصلاة والتشييع، فيما خصص إمام وخطيب الجامع جزءًا من خطبته للدعاء للفقيدة، سائلاً الله أن يتغمدها برحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
يُذكر أن محافظة الطائف كانت قد شهدت يوم الأربعاء 5 صفر 1447هـ حادثة سقوط مروعة لإحدى ألعاب الملاهي داخل أحد المنتزهات، نتج عنها عدد من الإصابات أغلبهم من الفتيات، من بينهن الفقيدة وضحى – رحمها الله – وشقيقتها حنان التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية بمدينة الأمير سلطان الطبية في الرياض. وقد تحولت لحظات اللهو والمرح إلى حالة من الهلع والصدمة وسط استغاثات الحاضرين، قبل أن تُنقل الحالات المصابة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومجمع الملك فيصل الطبي.