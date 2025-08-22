شاهد.. الصلاة على "وضحى الفهمي" وجموع غفيرة تحمل جنازتها بجامع العباس

يُذكر أن محافظة الطائف كانت قد شهدت يوم الأربعاء 5 صفر 1447هـ حادثة سقوط مروعة لإحدى ألعاب الملاهي داخل أحد المنتزهات، نتج عنها عدد من الإصابات أغلبهم من الفتيات، من بينهن الفقيدة وضحى – رحمها الله – وشقيقتها حنان التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية بمدينة الأمير سلطان الطبية في الرياض. وقد تحولت لحظات اللهو والمرح إلى حالة من الهلع والصدمة وسط استغاثات الحاضرين، قبل أن تُنقل الحالات المصابة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومجمع الملك فيصل الطبي.