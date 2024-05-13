برعاية أمير الرياض.. توقيع اتفاقية توسعة "طوارئ مستشفى شقراء" بتكلفة ٢.١ مليون ريال

وأكد منصور الجميح لـ"سبق" على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الشراكات بين القطاع الثالث والجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مبيناً أن وقف الشيخ محمد بن عبدالله الجميح من الجهات الفاعلة في مجال العمل الخيري، و دعم المبادرات التنموية والاجتماعية المختلفة في المملكة العربية السعودية.