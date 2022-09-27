"صحي المدينة" يعلن بدء العمل ببرنامج الجلطات الدماغية في مدينة الملك سلمان الطبية

وبيّن التجمع في تقرير له أنه يعمل على البرنامج فريق طبي متخصّص في إزالة الجلطات الدموية في حالات السكتات الدماغية الشديدة، حيث يساعد استئصال الجلطات المبكر على إعادة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ بالكمية الطبيعية وتتضمن عملية استئصال الجلطات إدخال قسطرة شريانية عن طريق أحد الأوعية الدموية الموجودة في الفخذ، ومن ثمَّ الوصول إلى الشريان المُصاب في الدماغ لإزالة الجلطة باستخدام أجهزة متقدمة متخصصة لإزالة الجلطات، حيث تُجرى تلك العملية تحت تأثير التخدير العام أو الموضعي بحسب حالة المريض.