في موسمه الـ15.. شاهد حفل تدشين البرنامج الصحي التطوعي لحج 1444هـ

وشدد "العمري" على أن استمرار البرنامج لمدة 15 عامًا يؤكد مدى نجاح الخطة الاستراتيجية للقائمين على البرنامج وحرصهم على تطويره بشكل مستمر، وأكد افتخاره بكونه أول متطوع مع الفريق الذي قدّم نموذجًا إيجابيًا للعمل الميداني التطوعي في المجال الصحي بأعظم شرف وهو خدمة ضيوف الرحمن، وخلص إلى أن البرنامج يعد أحد أهم المستهدفات لرؤية المملكة 2030 في الوصول لمليون متطوع.