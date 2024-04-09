كم حبيب فَقَدنا؟.. "حادثة شاحنة البلوك".. وفاة وشهود ومطلب "فرع للهلال بناوان" يتجدد!

من جانبه، قال فيصل الزهراني: وقع الحادث قرابة 9:50 دقيقة، شاهدت المصابين على الأرض، وبتواجد الدوريات الأمنية والدفاع المدني لم يصل الهلال الأحمر إلا قرابة الساعة 10:45، وكان من المظيلف أولًا وليس المخواة لفرق المسافات؛ حيث مركز المظيلف يبعد قرابة 10 كيلومترات والمخواة 45 كيلومترًا، وليست الحوادث القاتلة بجديدة على الموقع؛ فكم فقدنا ممن نحبهم على هذا الطريق القاتل".