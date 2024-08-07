وحدة الطب الرياضي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. رعاية متكاملة.. كفاءات طبية.. وتقنيات تشخيصية وعلاجية متقدمة

تتميز وحدة الطب الرياضي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بأنها وحدة متكاملة لتشخيص وعلاج كل الإصابات الرياضية، لمفاصل الكتف والورك والركبة، بالإضافة إلى مفصل الكاحل، ويعمل بالوحدة مجموعة من أكفأ الاستشاريين، من ذوي التأهيل العلمي الرفيع والخبرة العملية الممتازة، إضافة إلى أن الوحدة مزودة بأحدث الأجهزة التي تساعد الأطباء في إجراء العمليات بسهولة ودقة عالية.
وحققت الوحدة نجاحات طبية لافتة، واستطاعت أن تُنهي معاناة الكثير من الرياضيين مع الإصابات الرياضية المعقدة، ليواصلوا بعدها مسيرتهم الرياضية؛ الأمر الذي أكسبها ثقة نجوم الرياضة بالمملكة ومنطقة الخليج فأصبحت مقصدهم الأول.
وأنهت الوحدة مؤخرًا معاناة رياضي ثلاثيني، عانى لفترة طويلة من تبعات انفصال الغضروف المبطن لعظمة الفخذ عن سطح الركبة، مسببًا أعراضًا حادة؛ أبرزها الآلام وعدم القدرة على ثني ومد الركبة، بالإضافة إلى صعوبة الحركة.
وفور وصول المريض إلى المستشفى، أخضعه الفريق الطبي، الذي قاده د.معاذ الفرائضي استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية ومناظير الركبة والكتف والكاحل، لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، بدأت بالفحص البدني ثم التصوير بالأشعة السينية X-ray والرنين المغناطيسي MRI، وأظهرت النتائج وجود انفصال كامل في سطح الغضروف يصل طوله إلى 2 سم.
وأضاف د.الفرائضي الحاصل على الزمالة الكندية، أن الفريق الطبي أجرى عملية منظار متقدمة، تم فيها تحريك الغضروف بدقة من سطح عظمة الفخذ، مع تنظيف المنطقة المبطنة له وسطح الغضروف الداخلي، وكذلك فتح قنوات صغيرة في سطح العظم لتعزيز عملية الالتئام، ومن ثم إعادة تثبيت القطعة ببراغٍ من التيتانيوم؛ وذلك لمنع حدوث احتكاك أو خشونة مبكرة في مفصل الركبة لا سمح الله.
واستطرد أن العملية مضت بسلاسة، وفي النهاية تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح التام؛ حيث غادر المراجع المستشفى خلال أقل من 24 ساعة؛ وذلك لأن التدخل الطبي جرى باستخدام تقنية المنظار، التي تُقلل من الألم والنزيف، وتسرع من فترتي التشافي والتأهيل؛ مشيرًا إلى أن المراجع تخلص لاحقًا من معظم الأعراض التي جاء بها إلى المستشفى بشكل تدريجي وستزول بعد استكماله لبرنامج العلاج الطبيعي.