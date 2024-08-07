وحدة الطب الرياضي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. رعاية متكاملة.. كفاءات طبية.. وتقنيات تشخيصية وعلاجية متقدمة

وأضاف د.الفرائضي الحاصل على الزمالة الكندية، أن الفريق الطبي أجرى عملية منظار متقدمة، تم فيها تحريك الغضروف بدقة من سطح عظمة الفخذ، مع تنظيف المنطقة المبطنة له وسطح الغضروف الداخلي، وكذلك فتح قنوات صغيرة في سطح العظم لتعزيز عملية الالتئام، ومن ثم إعادة تثبيت القطعة ببراغٍ من التيتانيوم؛ وذلك لمنع حدوث احتكاك أو خشونة مبكرة في مفصل الركبة لا سمح الله.