"وديعة المليار دولار".. المملكة تواصل دعمها لليمن لتحقيق أمنه واستقراره وتوجيهات القيادة مستمرة

دور ريادي في المجال الإنساني بأشكاله كافة لجميع المجتمعات عامة، والأشقاء في اليمن خاصة، هذا ما تؤكّده المملكة يوماً بعد يوم، وتجدّد خلاله التزامها وحرصها الدائمَيْن على دعم اليمن.
يأتي الدعم الذي قدّمته المملكة أمس الثلاثاء، الذي تمثّل في وديعة بمليار دولار لدى البنك المركزي اليمني، بأمرٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ليترجم حرص القيادة لمساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية، على الصعيدين التنموي والاقتصادي، في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق.
وليست هي المرة الأولى التي تمد المملكة خلالها يد العون للأشقاء في اليمن؛ بل دأبت على ذلك حتى في أشد الظروف التي قد تمر به.
ففي نوفمبر ٢٠٢٢، قدّمت المملكة مليار دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل للجمهورية اليمنية، يقوده صندوق النقد العربي، كجهة فنية، يُغطي الفترة بين (2022 - 2025).
وتمّ تقديم هذا الدعم حينها بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.
وبادرت المملكة خلال استضافتها مؤتمر المانحين لليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة، بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، وخطة مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ على أن يخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة.
جديرٌ بالذكر أن المملكة قدّمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014، مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 مليارًا و940 مليون دولار أمريكي، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 453 مشروعًا في 12 قطاعًا غذائيًّا وإغاثيًّا وإنسانيًّا، إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار.
وقام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ 175 مشروعًا في سبعة قطاعات تنموية بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونًا و520 ألف دولار أمريكي، بجانب المساعدات المقدمة للأشقاء اليمنيين داخل المملكة.