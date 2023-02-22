"وديعة المليار دولار".. المملكة تواصل دعمها لليمن لتحقيق أمنه واستقراره وتوجيهات القيادة مستمرة

جديرٌ بالذكر أن المملكة قدّمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014، مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 مليارًا و940 مليون دولار أمريكي، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 453 مشروعًا في 12 قطاعًا غذائيًّا وإغاثيًّا وإنسانيًّا، إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار.