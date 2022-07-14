إلى جانب قوات لينكلون.. "الساعد" يروي قصة 18 سعودياً شاركوا في حرب توحيد أمريكا!

ويعلق "الساعد" على القصة قائلاً: "في ظني أنها فرصة جديدة للتعمق أكثر في مساهمات الطرفين (السعودي والأمريكي) وعلاقاتهما الشعبية والرسمية القديمة جداً، والتأكيد على أنها ليست علاقة (بئر بترول وصانع أسلحة)، كما يحاول بعض المتطرفين في الإعلام الغربي تصويرها أو أعداء العلاقة في منطقتنا وهم كثر، بل وصلت لحد أن دماء السعوديين والأمريكيين اختلطت على تراب كل بلد منهما، وساهمت في الحفاظ على أمنهما واستقلالهما، وحتى قبل ظهور النفط والشراكة والتحالف الكبيرين اللذين رسما العلاقات بين الطرفين خلال العقود الماضية، مع التذكير دائماً بمحطات مهمة ومفصلية في العلاقات التي ولدت رسمياً في اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز والرئيس فرانكلين روزفلت 1945م، وليس انتهاء بالتحالف السعودي الأمريكي في حرب الخليج، وأفغانستان، والبوسنة والهرسك، وغيرها من التحديات والمصالح التي تشاركت فيها الدولتان ونجحتا فيها.. لقد كانت وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية وجهة مفضلة للسعوديين، خصوصاً الباحثين عن التعليم المتفوق، وساهمت الدولة السعودية في ذلك منذ وقت مبكر وابتعثت مئات الآلاف من طلبتها الذين ربطتهم بالعائلات الأمريكية والثقافة الأمريكية علاقة احترام وتبادل ثقافي استمرت لليوم".