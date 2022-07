إلى جانب قوات لينكلون.. "الساعد" يروي قصة 18 سعودياً شاركوا في حرب توحيد أمريكا!

وصل الوفد الأمريكي إلى بغداد ووجد أن الأفضل هي الإبل النجدية، وبالفعل اشتروا ما يقارب 800 جمل من السعوديين الذين قدموا لتوهم من أراضي الدولة السعودية الثانية عارضين إبلهم في أسواق بغداد، الأمر لم يقتصر على ذلك بل تعاقدوا مع 18 رجلاً سعودياً من مربي الإبل الماهرين للذهاب معهم إلى أمريكا للمساعدة في تأسيس (فيلق الإبل) الذي كان عليه العبء الأكبر في العمليات (اللوجستية)، وبالفعل وصلوا وأسسوا (الفيلق) وعملوا في الإمدادات ونقل العتاد والمؤن والمحافظة على صحة وحيوية الإبل، ليكونوا جزءاً ممن ساهموا في ولادة أمريكا الحالية، وخلال العمليات العسكرية توفي 3 من السعوديين العقيلات، وبقي 15 تم تكريم معظمهم بإنشاء نصب تذكارية، منها واحد على الأقل لا يزال موجودًا تحت اسم «قبر حدشي علي»، -ربما كانت ترجمة الاسم غير دقيقة لعدم معرفة الأسماء أو الألقاب العربية-، كما تضمن بقية النص على المعلومات (فيلق الجمال الأمريكي، ولاية أريزونا الأمريكية) أما النص الإنجليزي فهو التالي: Tomb of Hadschi Ali (US Camel Corps) in Arizona".