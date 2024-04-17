أكثر من مليونيْ عقد استقدام للعمالة المنزلية من 33 دولة عبر "مساند" خلال عام 2023

كما حرصت الوزارة من خلال منصة "مساند" على حفظ ورعاية حقوق جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة في عملية الاستقدام؛ حيث قامت من ضمن الخدمات المقدمة بإتاحة خدمة توثيق العقود عن طريق إنشاء عقد موحد إلكتروني على منصة "مساند"؛ مما عزز من حماية حقوق العمالة المنزلية والمستفيدين، وانعكست على ثقة المستفيدين ومكاتب الاستقدام في خدمات المنصة؛ حيث سجلت المنصة أكثر من ألف شركة ومكتب استقدام معتمَد من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب حرصها على مرونة عمليات التحويل وتسهيل الإجراءات وحفظ الحقوق لجميع الأطراف فقد وقعت المنصة عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع "STCPay"، "إنجاز"، "UrPay"، "الإنماء Pay"، "موبايلي Pay"؛ بهدف توفير خيارات متعددة للمستفيدين للتحويلات المالية المتعلقة بالعمالة المنزلية، بالإضافة إلى خيارات قنوات الدفع الرسمية.