هواوي تطلق سلسلة HUAWEI P60 ومنتجاتها الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين حدث إطلاق سلسلة HUAWEI P60 ومنتجات هواوي الرائدة في دبي، حيث عرضت مجموعة جديدة من الأجهزة الرائدة، بما في ذلك هاتف HUAWEI P60 Pro، وهاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطي، سماعات HUAWEI FreeBuds 5، وساعة HUAWEI WATCH Ultimate، وجهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي، بالإضافة إلى الحواسيب المحمولة HUAWEI MateBook X Pro و HUAWEI MateBook D 14.
وقال بابلو نينغ رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: "على الرغم من أن طريقنا إلى الأمام لا يزال مليئًا بالتحديات، فإن استثمارنا في الابتكار لن يتغير، ولن يتغير تصميمنا على مواصلة تطوير أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف: لن تتخلى هواوي أبدًا عن الأسواق الخارجية، وسنظل ملتزمين ببناء علامة تجارية عالمية رفيعة المستوى، ومع توفر جميع هذه الأجهزة الرائدة محليًا، فنحن حريصون على توفير تجربة مستخدم ذكية ورائدة في الصناعة لعملائنا.
وجمعت هواوي بين تقنيات التصنيع الحديثة والأساليب الحرفية التقليدية لإنشاء نسيج فريد لكل وحدة من جهاز HUAWEI P60 Pro.
ويؤكد الهاتف أيضًا على جانب التصوير الفوتوغرافي للهاتف من خلال تصميم ضوء العين - Eye of Light لوحدة الكاميرا، هذا يدمج جوهر التصوير في جمالياته.
ويعد نظام كاميرا Ultra Lighting XMAGE الخاص بالهاتف مغيرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة؛ مع كاميرا Telephoto ذات الإضاءة الفائقة بدقة 48 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين تكبير الأشياء البعيدة في الإضاءة المنخفضة والتقاط صور جيدة الإضاءة بألوان زاهية وتفاصيل ممتازة. علاوة على ذلك، حيث يمكن للكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة Ultra Lighting، ذات الفتحة المادية الأكبر F1.4 في الصناعة، أن تسمح بكمية مدهشة من الضوء لإنشاء لقطات مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفض، إلى جانب محرك HUAWEI XD Fusion Texture Engine، يتيح هذا المستوى العالي من إدخال الضوء للكاميرا التقاط تفاصيل استثنائية عبر ظروف الإضاءة المختلفة.
واحتل هاتف HUAWEI P60 Pro المرتبة الأولى في تصنيفات DXOMARK لكاميرا الهاتف الذكي بـ156 نقطة لاختراقاته التكنولوجية في التصوير.
ويتميز الهاتف أيضًا بزجاج كونلون – Kunlun Glass المتين للغاية، والمصمم لتحمل قسوة الاستخدام اليومي؛ حيث خضع هذا الزجاج لعملية نمو بلورات نانوية عالية الحرارة، مما يمنحه مقاومة أفضل للسقوط بعشر مرات.
ويضمن زجاج كونلون، إلى جانب مقاومة الماء IP68 طول عمر الهاتف، مما يجعله متينًا بقدر ما هو أنيق.
وسيكون هاتف HUAWEI P60 Pro متاحًا في المملكة العربية السعودية في 24 من مايو مع بدء الطلبات المسبقة في 10 مايو بسعر يبدأ من 4199 ريالًا سعوديًا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين، وتتوفر أيضًا عروض الطلب المسبق مع هدايا بقيمة 1829 ريالًا سعوديًا تشمل HUAWEI WATCH GT 3 46 mm Classic Edition وحماية ضد التلف العرضي لمدة 15 شهرًا مع استبدال مرة واحدة, و Huawei Mobile Cloud Free 200GB لـ3 أشهر.
هاتف HUAWEI Mate X3 هو هاتف ذكي قابل للطي بشاشة كبيرة يضع معيارًا جديدًا للتصميم النحيف وخفيف الوزن بين الهواتف القابلة للطي.
ويعتبر أنحف وأخف هاتف ذكي قابل للطي في العالم، حيث يبلغ سمكه 11.08 مم فقط عند طيّه و5.3 مم عند فتحه، والهاتف أيضًا خفيف الوزن بشكل لا يصدق، حيث يزن 239 جرامًا فقط، ويحقق اختراقات في تقليل الوزن من خلال الألمنيوم الفائق الخفة والقوة والألياف الكربونية فائقة الخفة، إلى جانب ذلك، يوفر الهيكل الدائري الرباعي المنحني قبضة مريحة وسلسة لا مثيل لها.
ويحقق هذا الهاتف أيضًا بعض الاختراقات الكبيرة في المتانة مع الشاشة الخارجية Kunlun Glass والشاشة الداخلية القابلة للطي المقاومة للصدمات. وتوفر تقنية الزجاج المبتكرة للجهاز مزيدًا من المتانة والحماية.
ومع كاميرا Ultra Vision XMAGE يوفر هاتف HUAWEI Mate X3 أيضًا إمكانات تصوير قوية، مزود بكاميرا رئيسية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب - Telephoto بدقة 12 ميجابكسل التي تدعم التقريب البصري بمعدل 5 أضعاف، حيث يلتقط هاتف HUAWEI Mate X3 الصور بتفاصيل غنية وألوان نابضة بالحياة في جميع ظروف الإضاءة.
باختصار، يوفر هاتف HUAWEI Mate X3 مزيجًا لا مثيل له من التصميم والمتانة وأداء قوي للكاميرا، مما يوفر للمستخدمين تجربة هاتف ذكي لا مثيل لها على شاشة كبيرة.
وسيتوفر هاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطي في المملكة العربية السعودية في 24 من مايو مع بدء الطلبات المسبقة في 10 مايو بسعر 7699 ريالًا سعوديًا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين، وتتوفر أيضًا عروض الطلب المسبق مع هدايا بقيمة 3229 ريالًا سعوديًا تشمل HUAWEI WATCH Buds وحماية ضد التلف العرضي لمدة 15 شهرًا مع استبدال مرة واحدة، تصليح منزلي صالح لمرة واحدة، و Huawei Mobile Cloud Free 200GB لـ3 أشهر.
وتم تصنيع سماعات HUAWEI FreeBuds 5 لإبهار حواسك، وتقديم تصميم مستقبلي على شكل قطرة ماء مع منحنيات سلسة لملاءمة مثالية.
ويوفر الجهير القوي، المدعوم من برنامج التشغيل الديناميكي المغناطيسي الفائق، إلى جانب المعادل التكيفي الثلاثي، أداءً صوتيًا قويًا ومتسقًا.
وتدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 5 تقنية SuperCharge التي تتيح ساعتين من التشغيل بعد شحن لمدة 5 دقائق. وتضمن ميزة إلغاء الضوضاء النشطة - ANC المتقدمة ذات الملاءمة المفتوحة، بالإضافة إلى إلغاء ضوضاء المكالمات بالذكاء الاصطناعي، المستخدمين على الحصول على تجربة خالية من التشتيت، ويتيح الاتصال ثنائي الجهاز نقل الصوت بسلاسة بين جهازين يعملان بنظام التشغيل Android و iOS و Windows.
وتتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 5 في المملكة العربية السعودية بلونين: Ceramic White و Silver Frost بسعر 649 ريالاً سعوديًا من منصات هواوي عبر الإنترنت وكذلك تجار التجزئة المعتمدين.
وتتميز ساعة HUAWEI WATCH Ultimate، النموذج النهائي للساعات الذكية الفاخرة، بهيكل معدني سائل من الزركونيوم، مما يجعلها أقوى سبيكة خفيفة متوفرة، غلافها الزجاجي مصنوع من زجاج الياقوت عالي القوة المتين والمقاوم للاهتراء.
ولم يسبق لها مثيل في الساعات الذكية السائدة، تدعم ساعة HUAWEI WATCH Ultimate قدرات مقاومة الماء والصوت حتى عمق 100 متر، وسيتمتع المستخدمون بعمر بطارية يصل إلى أسبوعين، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وتتبع النوم طوال الليل، و90 دقيقة من التمارين اليومية.
والساعة متوافقة مع أجهزة iOS و Android، توفر ساعة HUAWEI WATCH Ultimate توافقًا واسعًا عبر أنظمة التشغيل.
وتتوفر ساعة HUAWEI WATCH Ultimate في المملكة العربية السعودية باللونين: الأسود Expedition Black والأزرق Voyage Blue بسعر يبدأ من 2799 ريالًا سعوديًا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.
تم تصميم جهاز HUAWEI MateBook X Pro، الحاسوب المحمول الرائد عالي الأداء المصمم بأناقة، للأشخاص الذين يفضلون جهازًا أنيقًا وخفيف الوزن، ولكنه قوي لتلبية احتياجات الإنتاجية الخاصة بهم. مصنوع من هيكل معدني مهدئ للبشرة مصنوع من سبائك المغنيسيوم، يزن الحاسوب المحمول 1.26 كجم فقط، ومزود بمعالج Intel Core من الجيل الثالث عشر، يوفر هذا الحاسوب المحمول أداءً لا مثيل له، مدعومًا بوضع الأداء بقدرة - 30 واط.
وتوفر شاشة العرض الكاملة بالألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة من هواوي بدقة 3.1K ألوان ووضوحًا استثنائيًا، كما تحصل الحاسوب المحمول على شهادة TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. توفر ميزات المؤتمر الذكي لجهاز HUAWEI MateBook X Pro Camera AI و AI Sound المدعمين بالذكاء الاصطناعي تمكين التواصل الغامر والطبيعي أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت.
ويتوفر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول باللون الأبيض والرمادي الفلكي، ويجمع بين التصميم الأنيق والأداء العالي. وسيكون متاحًا في المملكة العربية السعودية في 4 يونيو مع الطلبات المسبقة التي تبدأ في 24 مايو بسعر يبدأ من 6999 ريالًا سعوديًا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين، وتتوفر أيضًا عروض الطلب المسبق مع هدايا قيمة.
ويعد HUAWEI MateBook D 14 حاسوب محمول أنيق المظهر وعالي الأداء يتميز بمعالج قوي من الجيل الثالث عشر Intel® Core ™ i7-1360P للتعامل مع المهام الصعبة بسهولة.
ويوفر مفصله 180 درجة تنوعًا في الاستخدام، بينما يضمن HUAWEI Metalline Antenna 2.0 المتقدم اتصالاً فائقًا، ويعزز الإنتاجية والتعاون.
ويتميز الحاسوب المحمول بشاشة عرض كاملة مريحة للعين - Eye Comfort مقاس 14 بوصة مع نسبة شاشة إلى الجسم عالية تبلغ 90٪، وحماية ضد التوهج ، وشهادة TÜV Rheinland Low Blue Light لتجربة مشاهدة غامرة.
وتم تصميمه بهيكل متين من سبائك الألومنيوم، ويتميز بتصميم متطور ومبسط ويزن فقط 1.39 كجم بسماكة تصل إلى 15.9 مم، مما يجعله رفيقًا مثاليًا أثناء التنقل.
سيتوفر حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول في المملكة العربية السعودية في 4 يونيو مع الطلبات المسبقة التي تبدأ في 24 مايو بسعر يبدأ من 3499 ريالًا سعوديًا من منصات هواوي عبر الإنترنت وكذلك تجار التجزئة المعتمدين، وتتوفر أيضًا عروض الطلب المسبق مع هدايا قيمة.
يأتي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي مقاس 11 بوصة مزودًا بشاشة كاملة العرض من هواوي - HUAWEI FullView لحماية العين بمعدل 120 هرتز، التي توفر عرضًا سلسًا، وأدوات تحكم باللمس سريعة الاستجابة، وإدخال الكتابة اليدوية بزمن انتقال منخفض، مما يجعله جهازًا مثاليًا للترفيه والإبداع.
الجهاز اللوحي معتمد بشهادات من قِبل TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض - Low Blue Light وشاشة خالية من الوميض - Flicker-Free، التي تضمن حماية شاملة للعين.
ويعمل الجهاز على تحسين الإنتاجية من خلال دعمه لـقلم = HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني) ولوحة مفاتيح هواوي الذكية، والقلم ولوحة المفاتيح يرتقيان بتجربة المستخدم إلى مستوى جديد تمامًا.
وسيتوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي مقاس 11 بوصة في المملكة العربية السعودية في 1 يونيو بسعر 1799 ريالًا سعوديًا من منصات هواوي عبر الإنترنت وكذلك تجار التجزئة المعتمدين، وتتوفر هدية من فترة 1 إلى 14 يونيو عبارة عن قلم HUAWEI M-Pencil.