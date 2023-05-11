هواوي تطلق سلسلة HUAWEI P60 ومنتجاتها الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

ويعد نظام كاميرا Ultra Lighting XMAGE الخاص بالهاتف مغيرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة؛ مع كاميرا Telephoto ذات الإضاءة الفائقة بدقة 48 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين تكبير الأشياء البعيدة في الإضاءة المنخفضة والتقاط صور جيدة الإضاءة بألوان زاهية وتفاصيل ممتازة. علاوة على ذلك، حيث يمكن للكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة Ultra Lighting، ذات الفتحة المادية الأكبر F1.4 في الصناعة، أن تسمح بكمية مدهشة من الضوء لإنشاء لقطات مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفض، إلى جانب محرك HUAWEI XD Fusion Texture Engine، يتيح هذا المستوى العالي من إدخال الضوء للكاميرا التقاط تفاصيل استثنائية عبر ظروف الإضاءة المختلفة.