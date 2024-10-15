في 5 عمليات.. الجهات الأمنية تتصدّى لتهريب وترويج كميات من المخدرات

نفذت الدورياتُ البرية لحرس الحدود ثلاثَ عمليات لمنع تهريب كميات من المخدرات في منطقتَيْ جازان وعسير، بينما نفّذت المديريةُ العامة لمكافحة المخدرات عمليتَيْن لإحباط ترويج كميات من المخدرات في جدة وعسير.
وفي التفاصيل: أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريبَ "135" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر، وجرى استكمالُ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريبَ "190" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر، وجرى استكمالُ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وقد قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على "8" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم "175" كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمالُ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدّرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجه "2.2" كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافُه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وقد قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدّرات على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطنين بمنطقة عسير؛ لترويجهم "206" كيلوجرامات من نبات القات المخدّر، وجرى إيقافُهم واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.