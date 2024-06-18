كشافة "تعليم الطائف" تحصد جائزة أفضل كشاف وأفضل عريف في الحج

حصدت كشافة تعليم الطائف المراكز الأولى في مسابقات أفضل كشاف بمعسكر منى الوادي بالمشاعر المقدسة. حيث حقق الكشاف عبد اللطيف الطويرقي جائزة أفضل كشاف في المعسكر . بينما حقق الكشاف فيصل الجعيد جائزة أفضل عريف في المعسكر.
كما حققت كشافة تعليم الطائف وسام التميز بمعسكرات الخدمة العامة في المشاعر المقدسة على ما قدموه من جهد وتفانٍ وإخلاص خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.
وهنأ المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي الكشافين المشاركين في حج هذا العام وأسرهم على هذا التميز راجيًا لهم بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة أفضل لخدمة ضيوف الرحمن، راجيًا لهم مزيدًا من التوفيق والسداد.