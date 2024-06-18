كشافة "تعليم الطائف" تحصد جائزة أفضل كشاف وأفضل عريف في الحج

وهنأ المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي الكشافين المشاركين في حج هذا العام وأسرهم على هذا التميز راجيًا لهم بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة أفضل لخدمة ضيوف الرحمن، راجيًا لهم مزيدًا من التوفيق والسداد.