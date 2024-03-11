وزير السياحة: عَلم المملكة يجسّد قصة وطن.. وطموح قادة.. وإرادة أمة

وأوضح في تصريحٍ له بهذه المناسبة، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية يأتي تقديراً لما يحمله عَلم المملكة من معاني الانتماء والمواطنة، ودلالات التوحيد، والقوة، والعدل، والنماء، والرخاء، ولما يجسّد من مفهوم الدولة، ويعبّر عن الوحدة الوطنية، والعمق التاريخي للوطن، ولما يجسّده العَلم الوطني من قيمة وطنية عليا، ولما يحتويه من دلالاتٍ عظيمة ترسخ مبادئ العدل والحكمة تحت الراية الخضراء الخفاقة.