المرور السعودي يحذّر: زيادة أبعاد الحمولة ترفع احتمالية فقدان السيطرة على مركبات النقل

حذّر المرور السعودي من مخاطر زيادة أبعاد الحمولة المنقولة على مركبات النقل، مؤكدًا أن تجاوز الحدود المسموح بها يُعدّ سببًا مباشرًا في فقدان السيطرة على المركبة وارتفاع نسبة الحوادث على الطرق السريعة.
وأوضح المرور أن مخالفة اشتراطات السلامة الخاصة بأبعاد الحمولة تؤثر على توازن المركبة أثناء القيادة، خصوصًا عند تغيير المسار أو استخدام المكابح، مشددًا على ضرورة التقيّد بالأنظمة التي تضمن سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.
ودعا المرور قائدي مركبات النقل إلى الالتزام بالأوزان والأبعاد المحددة نظامًا، وربط الحمولة وتثبيتها بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى أن الحمل الزائد أو الممتد يُعدّ مخالفة مرورية تؤثر على سلامة الحركة المرورية بشكل عام.