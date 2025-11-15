المرور السعودي يحذّر: زيادة أبعاد الحمولة ترفع احتمالية فقدان السيطرة على مركبات النقل

حذّر المرور السعودي من مخاطر زيادة أبعاد الحمولة المنقولة على مركبات النقل، مؤكدًا أن تجاوز الحدود المسموح بها يُعدّ سببًا مباشرًا في فقدان السيطرة على المركبة وارتفاع نسبة الحوادث على الطرق السريعة.