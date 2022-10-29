في اليوم العالمي للصدفية.. استثمار الجهود لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالمرض

وتشمل الصدفية أنواعًا منها: صدفية الطبقات، والصدفية النقطية، والصدفية العكسية؛ في حين أن أكثر أنواعها شيوعًا هي: الصدفية اللوحية، والصدف الشائع؛ حيث يكمن تشخيص الصدفية في الفحص السريري والتاريخ العائلي، وقد يتم أخذ خزعة (عينة) من الجلد المصاب، ويليها مرحلة العلاج بحيث يتم استخدام الأدوية للتحكم في الأعراض التي تختلف بحسب نوع وشدة الحالة؛ ففي الحالات المحدودة والخفيفة يُستخدم العلاج الموضعي، وفي الحالات الأشد يضاف للعلاج الموضعي الأشعة البنفسجية.