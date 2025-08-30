إعلان الرياض يؤكد تحييد العمل الإنساني وعدم تسييسه وتوفير بيئة آمنة للجمعيات الوطنية

أكد إعلان الرياض الإنساني الصادر في ختام جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "التحديات التي تواجه العمل الإنساني في المنطقة العربية"، على ضرورة تحييد العمل الإنساني وعدم تسييسه، وضمان توفير بيئة آمنة ومحايدة تتيح للجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تنفيذ مهامها دون عوائق، إضافة إلى دعم جهودها في بناء القدرات وتعزيز جاهزيتها.
التمسك بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر: الإنسانية، عدم التحيز، الاستقلالية، العالمية.
التأكيد على احترام القانون الدولي الإنساني وتعزيزه، وضمان مواءمته في التشريعات الوطنية، مع حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
الدعوة إلى تحييد العمل الإنساني عن النزاعات السياسية وعدم استغلاله لأغراض غير إنسانية.
تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لرفع كفاءة الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة.
دعم الجمعيات الوطنية في مجالات التأهب والتدخل السريع والتدريب وحوكمة العمل الإنساني.
التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفاً واحترام كرامة المتضررين وتعزيز مشاركتهم في البرامج الإنسانية.
الدعوة إلى الاستدامة في التمويل الإنساني عبر مبادرات تعبئة الموارد والاستثمار في الابتكار الرقمي والحلول المحلية.
وثمّن المشاركون الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم القضايا الإنسانية واستضافتها لهذه الفعالية بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO)، مؤكدين أن استمرار هذا الزخم يعزز التضامن والتكامل الإنساني في المنطقة العربية.