إعلان الرياض يؤكد تحييد العمل الإنساني وعدم تسييسه وتوفير بيئة آمنة للجمعيات الوطنية

أكد إعلان الرياض الإنساني الصادر في ختام جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "التحديات التي تواجه العمل الإنساني في المنطقة العربية"، على ضرورة تحييد العمل الإنساني وعدم تسييسه، وضمان توفير بيئة آمنة ومحايدة تتيح للجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تنفيذ مهامها دون عوائق، إضافة إلى دعم جهودها في بناء القدرات وتعزيز جاهزيتها.