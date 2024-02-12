بالفيديو.. مركز الشرطة الافتراضي في المولات والمجمعات والأماكن العامة.. قريبًا
يأتي مركز الشرطة الافتراضي كأحد الحلول التقنية الحديثة التي يستعرضها الأمن العام في جناح وزارة الداخلية، ضمن فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين في الرياض، بتنظيم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري، في أرينا الرياض تحت شعار (حياة أجود)، بمشاركة أكثر من 80 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول العالم.
ووقفت "سبق" على التقنية الأمنية الحديثة، حيث تكون هناك شاشة للضغط على الأيقونات لتقديم بلاغ جديد وسماع الأقوال أو تحديث على البلاغ، أو التحدث مع الضابط المناوب.
ويساهم مركز الشرطة الافتراضي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومن أهم محاورها تحسين جودة الحياة ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوسعة النطاق والتغطية الأمنية، وكذلك الحد من الإنفاق.
ويقدم مركز الشرطة الافتراضي وشخصية رجل الأمن التفاعلي الافتراضي كل الخدمات التي يحتاجها الشخص من الضابط التقليدي، كما يتفاعل النظام بعدة لغات، بالإضافة إلى أن خاصية التحدث إلى الضابط المناوب حيث يمكن الكلام معه.
ويهدف النظام إلى توفير الجهد والوقت على المُبلّغ والمواطن والمقيم والزائر عناء الذهاب إلى مراكز الشرطة والاصطفاف في طابور، حيث يمكنه المرور على أحد مراكز الشرطة الافتراضية التي سيتم قريبًا إيجادها في الأماكن العامة والمولات والمجمعات التجارية الجديدة، والأحياء الجديدة التي تنشأ خارج تغطية بعض مراكز الشرط، وسيتم خلال هذه السنة إطلاق عدد من مراكز الشرط الافتراضية على مستوى مناطق المملكة .
يذكر أن الجلسات الحوارية للمنتدى العالمي للمدن الذكية تناقش عددًا من الموضوعات منها: (مستقبل المدن الذكية والتحديات التي تواجه البنى التحتية، لها وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة زيادة سكان المدن في مختلف أنحاء العالم، والتعرف على أفضل الممارسات في بناء المدن الذكية، والتعرف على آخر المستجدات التقنية، وتطبيقاتها في المملكة وتجارب دول العالم بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ويحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030).