بالفيديو.. مركز الشرطة الافتراضي في المولات والمجمعات والأماكن العامة.. قريبًا

ويهدف النظام إلى توفير الجهد والوقت على المُبلّغ والمواطن والمقيم والزائر عناء الذهاب إلى مراكز الشرطة والاصطفاف في طابور، حيث يمكنه المرور على أحد مراكز الشرطة الافتراضية التي سيتم قريبًا إيجادها في الأماكن العامة والمولات والمجمعات التجارية الجديدة، والأحياء الجديدة التي تنشأ خارج تغطية بعض مراكز الشرط، وسيتم خلال هذه السنة إطلاق عدد من مراكز الشرط الافتراضية على مستوى مناطق المملكة .