"المركز الوطني لإدارة الديْن" يعلن إتمام الطرح الأول من السندات الدولية بالدولار خلال 2024

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي؛ حيث تجاوزت نسبة التغطية ضِعفيْ ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 45 مليار ريال سعودي) مقسم على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 6 سنوات تُستَحق في عام 2030م؛ فيما بلغت الشريحة الثانية 4 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تُستحق في عام 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 17.81 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تُستحق في عام 2054م.