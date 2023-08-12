رئيس جمعية أهل الحديث بباكستان يشكر قيادة المملكة على الدعم غير المحدود لجميع مسلمي العالم

وثمّن مدير المركز الإسلامي بدولة كولومبيا تنظيم المؤتمر العالمي للتكامل والتواصل؛ مؤكدًا أنها مبادرة تخدم العالم الإسلامي وتجمع شمل الأمة الإسلامية وتُظهر للعالم قيم الإسلام الحقيقي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، آملًا أن يكون هذا المؤتمر انطلاقة جديدة تحقق الهدف منه وهو التواصل والتكامل.