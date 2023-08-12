رئيس جمعية أهل الحديث بباكستان يشكر قيادة المملكة على الدعم غير المحدود لجميع مسلمي العالم

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، رئيس جمعية أهل الحديث المركزية وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني الشيخ محمد ساجد مير، ومدير المركز الإسلامي بدولة كولومبيا الشيخ محمد رجب عبدالمعطي علي مطر؛ وذلك بمقر إقامة المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها) بمكة المكرمة.
ونوه بمشاركة الوفود العالمية في أعمال المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز روابط التواصل والتكامل بين إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم.
وقدم رئيس جمعية أهل الحديث الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على أعمالهما الجليلة وجهودهما المباركة ودعمهما غير المحدود لجميع المسلمين في العالم.
وثمّن مدير المركز الإسلامي بدولة كولومبيا تنظيم المؤتمر العالمي للتكامل والتواصل؛ مؤكدًا أنها مبادرة تخدم العالم الإسلامي وتجمع شمل الأمة الإسلامية وتُظهر للعالم قيم الإسلام الحقيقي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، آملًا أن يكون هذا المؤتمر انطلاقة جديدة تحقق الهدف منه وهو التواصل والتكامل.