"العثيم" يهنّئ القيادةَ والأسرة المالكة والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك

ودعا اللهَ تعالى أن يديم على مملكتنا الغالية، أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، أمنَها وسلامَها واستقرارَها في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظَ مليكَها خادمَ الحرمين الشريفين، ووليَّ عهده الأمين، وأن يمتّعَهما بالصحة والعافية، وأن يمدَّهما بعونه وتوفيقه.