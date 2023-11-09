رحلة ممتدة لعقود.. مستشارة جودة تسرد تاريخ الحوكمة في السعودية وصولاً إلى الرؤية

ورأت الكاتبة أن الحوكمة هي ضرورة لأجل بناء ثقة المساهمين ورفع مستوى الاطمئنان لديهم، فالشركة التي تتبنى نظام الحوكمة الرشيدة تكون على دراية بكامل عملياتها وما يحيطها من مخاطر أو عقبات محتملة، كما أن الحوكمة أيضاً جزء لا يتجزأ من عمود بناء الاقتصاد من خلال رفع مستوى الشفافية ووضع الشركات والمنظمات السعودية كنقطة جذب للمستثمرين من الداخل والخارج. وعلى مستوى بيئة العمل، فالحوكمة هي حبل الترابط ومصدر الثقة بين اللجان والمجالس الإدارية وموظفيها فيما تبنيه من روح معنوية، وتحسين لمستوى عملية صنع القرار إلى أفضل ما يمكن، وجذب المواهب و الكفاءات والأيد العاملة والاحتفاظ بها بشكل مستدام.