مستشفى أم الدوم العام ينظّم محاضرات للتوعية بأضرار المخدرات

وتضمّنت المحاضرات: التحذير من أنواع الموادّ المخدّرة كالشبو، والتعريف بالعلامات الدالّة على التعاطي، بالإضافة إلى الأسباب التي قد تؤدّي إلى تعاطي الموادّ المخدّرة، وكيفية مساعدة المتعاطي على التواصل مع الجهة المسؤولة لتقديم الدعم والمساعدة على الإقلاع عن تلك الموادّ المخدرة؛ ومنها الاتصال بالخط الساخن "1955".