مستشفى أم الدوم العام ينظّم محاضرات للتوعية بأضرار المخدرات

نظّمت "صحة الطائف"، ممثلة في مستشفى أم الدوم العام، محاضرات توعوية حول الوقاية من المخدّرات، على مدى أربعة أيام، في عدد من مدارس البنين بالمنطقة، في إطار تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لمكافحة تلك الآفة.
وتضمّنت المحاضرات: التحذير من أنواع الموادّ المخدّرة كالشبو، والتعريف بالعلامات الدالّة على التعاطي، بالإضافة إلى الأسباب التي قد تؤدّي إلى تعاطي الموادّ المخدّرة، وكيفية مساعدة المتعاطي على التواصل مع الجهة المسؤولة لتقديم الدعم والمساعدة على الإقلاع عن تلك الموادّ المخدرة؛ ومنها الاتصال بالخط الساخن "1955".
بالإضافة إلى برنامج "التعافي" الذي يقدم المساعدة المطلوبة، مع ضمان أقصى درجات السرية ودون أي مساءلة قانونية للمتصل أو أفراد أسرته، والتبليغ عن مروجي هذه السموم.