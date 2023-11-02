ميزانية الربع الثالث.. الإيرادات 258.5 مليارًا والمصروفات 294.3 مليارًا والعجز 35.8 مليارًا

وأوضحت وزارة المالية، بلوغ عجز ميزانية الدولة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023 نحو 43.95 مليار ريال؛ إذ بلغت قيمة الإيرادات نحو 854.31 مليار ريال، متراجعة بنسبة 10.09% مقارنة بالعام الماضي؛ إذ بلغت آنذاك نحو 950.19 مليار ريال.