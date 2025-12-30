مشاهد تظهر آثار احتراق العتاد وكميات الأسلحة الإماراتية المهربة عبر ميناء المكلا بعد الضربة السعودية

أظهر مقطع فيديو بثّته قناة «الإخبارية» آثار احتراق عتاد وكميات من الأسلحة الإماراتية المهرّبة عبر ميناء المكلا، وذلك عقب الضربة السعودية التي استهدفت تلك المواقع.
وبيّن المقطع مشاهد لدمار واسع طال العتاد والأسلحة، الإماراتية وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن أسف المملكة لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها إلى تنفيذ عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن تلك التحركات تمثل تهديدًا للأمن الوطني للمملكة.
وشددت الخارجية على أن أمن المملكة خط أحمر، وأنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مع التأكيد على التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره، ودعم الحل السياسي الشامل.