بالصور.. مجمع الملك سلمان للغة العربية يُكَرّم 30 فائزًا بجوائز تحدي الإلقاء للأطفال

نظم مجمع الملك سلمان للغة العربية، حفل ختام تحدي الإلقاء للأطفال في نسخته الثانية، اليوم (الثلاثاء)، في قاعة تونس الخضراء بمعرض الرياض الدولي للكتاب؛ لتكريم 30 فائزًا بجوائز التحدي.
وفي مستهل كلمته، خاطب الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان للغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، الفائزين بالجائزة قائلًا: "اللغة العربية قيمة مهمة، وعلم مهم، فقدموها لغيركم، وأظهروا لهم قيمتها وجمالها".
وبيّن "الوشمي" أن حقل الأطفال يُعد حقلًا عالي القيمة في إثراء اللغة العربية من خلال اكتشاف الأطفال الذين يتحدثون بها بطلاقة؛ داعيًا الأطفال إلى طرح احتياجاتهم في الاهتمام باللغة العربية على مجمع الملك سلمان للغة العربية، وتقديم أفكار نوعية تثري لغة الضاد.
وأوضح أن تحدي الإلقاء للأطفال انطلق من الرياض، وشارك فيه متنافسون من 20 دولة.
ودعا الأمين المكلف للمجمع، 7 أطفال من الفائزين للصعود إلى المنصة، وتقديم كلمة للحضور باللغة العربية الفصحى خلال دقيقة، وقد أعرب الفائزون خلال كلماتهم عن شكرهم لمجمع سلمان للغة العربية على إطلاق مبادرة تحدي الإلقاء للأطفال، مؤكدين أن التحدي يُرجع المجد للغتنا.
وطالب "الوشمي" في ختام كلمته بإعادة خريطة التفكير في العناية باللغة العربية.