بالصور.. مجمع الملك سلمان للغة العربية يُكَرّم 30 فائزًا بجوائز تحدي الإلقاء للأطفال

ودعا الأمين المكلف للمجمع، 7 أطفال من الفائزين للصعود إلى المنصة، وتقديم كلمة للحضور باللغة العربية الفصحى خلال دقيقة، وقد أعرب الفائزون خلال كلماتهم عن شكرهم لمجمع سلمان للغة العربية على إطلاق مبادرة تحدي الإلقاء للأطفال، مؤكدين أن التحدي يُرجع المجد للغتنا.