أمير جازان: الاحتفاء بيوم التأسيس يربط الأجيال بأهم حدث غيَّر التاريخ وفتح أبواب المستقبل

رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، باسمه، ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.
وأكّد أن الاحتفاء بيوم التأسيس للدولة السعودية تجسيدٌ للعمق التاريخي الذي أسّسه قبل ثلاثة قرون الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية على يدَي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يدَي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وأرست دعائم الأمن والنهضة والتطور.
ونوّه أمير منطقة جازان، بالنظرة الثاقبة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، بربط الأجيال بأهم حدث غيَّر التاريخ وفتح أبواب المستقبل وعَجَّل بالتنمية والتطوير للوطن ومناطقه عبر تواصل بناء الدولة السعودية في مختلف مراحلها وإرساء قاعدة صلبة لصروحها الشامخة حتى أصبحت المملكة عنواناً كبيراً للتميز والتنمية والنماء في هذا العهد الزاهر.
وسأل سموه المولى -عزَّ وجلّ-، أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.