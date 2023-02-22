أمير جازان: الاحتفاء بيوم التأسيس يربط الأجيال بأهم حدث غيَّر التاريخ وفتح أبواب المستقبل

وأكّد أن الاحتفاء بيوم التأسيس للدولة السعودية تجسيدٌ للعمق التاريخي الذي أسّسه قبل ثلاثة قرون الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية على يدَي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يدَي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وأرست دعائم الأمن والنهضة والتطور.