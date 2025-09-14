المرور يضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة في أسبوع واحد بمناطق المملكة

نفذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة استمرت أسبوعًا كاملًا، وذلك من الأحد 7 سبتمبر حتى السبت 13 سبتمبر 2025م، استهدفت ضبط الدراجات الآلية المخالفة لأنظمة وتعليمات السير.
وأسفرت الحملة عن ضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة، كان النصيب الأكبر منها في منطقة الرياض بعدد 3,598 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ1,970 دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ540 دراجة.
كما سجلت الحملة أرقامًا متفرقة في بقية المناطق، حيث بلغت في المدينة المنورة 212، والعاصمة المقدسة 211، والطائف 79، وعسير 77، والقصيم 61، وتبوك 53، وجازان 45، فيما جاءت الأعداد أقل في مناطق نجران، الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، ومحافظة القريات.
وأكدت إدارات المرور أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل دوري، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مستوى السلامة المرورية، والحد من المخالفات، وحماية مستخدمي الطرق.