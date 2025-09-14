المرور يضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة في أسبوع واحد بمناطق المملكة

كما سجلت الحملة أرقامًا متفرقة في بقية المناطق، حيث بلغت في المدينة المنورة 212، والعاصمة المقدسة 211، والطائف 79، وعسير 77، والقصيم 61، وتبوك 53، وجازان 45، فيما جاءت الأعداد أقل في مناطق نجران، الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، ومحافظة القريات.