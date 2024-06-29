غدًا.. بدْء القبول للعام الجامعي 1446هـ في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

يشهد يومُ غد الأحد، رسميًّا، بدْءَ القبول للعام الجامعي 1446هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحّد للطلبة في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.
وتشمل الجامعات التي ستتلقّى طلبات القبول: "الملك سعود، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبدالعزيز، شقراء، المجمعة، الكليات التقنية".
وسيكون بدْءُ القبول للطلاب يومَ الأحد 24-12-1445هـ، بينما سيكون للطالبات يوم الاثنين 25-12-1445هـ.
وكانت اللجنةُ الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحّد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، قد أعلنت في وقت سابق عن موعد بداية ونهاية فترة التقديم على القبول للعام الدراسي 1446هـ؛ وذلك من خلال بوابتَي القبول الإلكتروني الموحّد للطلاب والطالبات، اللتين تشارك فيهما كلٌّ من جامعات: الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية؛ وذلك وفق جدول زمني محدّد.
وستفتح بوابة القبول الموحّد للطلاب يوم الأحد 24/ 12/ 1445هـ الموافق 30/ 6/ 2024م، على أن يغلق باب التسجيل يوم الخميس 28/ 12/ 1445هـ، الموافق 4/ 7/ 2024م، عند الساعة "12" ظهرًا.
كما سيتمّ فتح بوابة القبول الموحّد للطالبات يوم الاثنين 25/ 12/ 1445هـ، الموافق 1/ 7/ 2024م، على أن يتمّ إغلاق باب التسجيل في تمام الساعة 12 ظهرًا من يوم الجمعة 29/ 12/ 1445هـ، الموافق 5/ 7/ 2024م.