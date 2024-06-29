غدًا.. بدْء القبول للعام الجامعي 1446هـ في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

وكانت اللجنةُ الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحّد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، قد أعلنت في وقت سابق عن موعد بداية ونهاية فترة التقديم على القبول للعام الدراسي 1446هـ؛ وذلك من خلال بوابتَي القبول الإلكتروني الموحّد للطلاب والطالبات، اللتين تشارك فيهما كلٌّ من جامعات: الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية؛ وذلك وفق جدول زمني محدّد.