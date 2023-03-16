أجواء الجمعة والسبت بالمملكة.. توقعات الأمطار تتواصل والسحب تتراكم

ومن المنتظر أن تتراكم السحب على ارتفاعات مختلفة ساعات ما بعد الظهر والمساء على أجزاء من جنوب غرب المملكة وخاصة شرق المرتفعات ومحافظات جنوب غرب وغرب وشمال منطقة الرياض إداريًّا، وقد يطال أجزاء من جنوب القصيم.