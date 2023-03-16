أجواء الجمعة والسبت بالمملكة.. توقعات الأمطار تتواصل والسحب تتراكم

تَوقعت تقارير مناخية أن يتواصل تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة نهار غد الجمعة، على أجزاء متفرقة من المناطق في حالة يصحبها تساقط لزخات من الأمطار.
ومن المنتظر أن تتراكم السحب على ارتفاعات مختلفة ساعات ما بعد الظهر والمساء على أجزاء من جنوب غرب المملكة وخاصة شرق المرتفعات ومحافظات جنوب غرب وغرب وشمال منطقة الرياض إداريًّا، وقد يطال أجزاء من جنوب القصيم.
ووفق "طقس العرب"، من المتوقع أن يرافق هذه السحب هطول أمطار متفاوتة الغزارة، قد تُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية.
وتشير التوقعات كذلك إلى تجدد الاضطرابات الجوية وتساقط الأمطار في العديد من المناطق بما فيها العاصمة الرياض.