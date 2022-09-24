تزامناً مع أفراح الوطن.. "الحرس الوطني" يطلق حملة "#من_دونها" لتخليد الذكرى وتعزيز المواطنة

واستغرق تنفيذ العمل نحو خمسة أشهر، وتم على مراحل عدة، أولها وأهمها جلوس فريق العمل مع المصابين وهم شهود العيان الذين رووا الحادثة، ومن ثم جمع كافة المعلومات ورسم السيناريو العام لتوثيقه، ثم وقع الاختيار على منطقة جبلية قريبة من جده لتقارب تضاريسها مع جبال الجنوب؛ وبدأت التجهيزات للموقع، حتى تم إنجاز الفيلم وإطلاقه الثلاثاء الماضي.