جواز مرور وتحذيرات.. "مسؤوليات المستورد لضمان سلامة المنتجات" تنبّه لها "المواصفات"

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أهمية دور المستورد في منظومة سلامة المنتجات، مشيرةً إلى أنه "جواز مرور للمنتج"، داعيةً المستوردين إلى التأكد من الالتزام بنظام سلامة المنتجات.
وأوضحت الهيئة أن "التخزين والنقل" من أبرز مسؤوليات المستورد؛ لضمان سلامة المنتجات، مؤكدةً أهمية "ضمان عدم مساس ظروف النقل والتخزين بسلامة المنتجات".
وعن متطلبات الإخطار والإجراءات التصحيحية، أشارت إلى "إبلاغ الصانع بما يعتقده من أسباب تتعلق بعدم سلامة المنتج بناء على المعلومات التي في حوزته في مدة أقصاها 5 أيام أو يومين كحد أقصى عند وجود خطورة، كما يتم إبلاغ الجهات المختصة عبر الإخطار في منظومة "راصد" أو أي إجراء لمنع المخاطر المتعلقة بالمنتج أو الحد منها أو إزالتها.
وأكدت أن من هذه الإجراءات "إبلاغ المستهلكين من خلال تحذيرات أو تعليقات جديدة، بسحب المنتج طواعية من الأسواق، وإطلاع بقية أعضاء سلسلة الإمداد عن الإخطار المكتشفة والتدابير التصحيحية".
وشددت "المواصفات" أن على المستورد التحقيق في الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالحوادث التي تخص سلامة المنتجات المطروحة في السوق.