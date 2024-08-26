جواز مرور وتحذيرات.. "مسؤوليات المستورد لضمان سلامة المنتجات" تنبّه لها "المواصفات"

وعن متطلبات الإخطار والإجراءات التصحيحية، أشارت إلى "إبلاغ الصانع بما يعتقده من أسباب تتعلق بعدم سلامة المنتج بناء على المعلومات التي في حوزته في مدة أقصاها 5 أيام أو يومين كحد أقصى عند وجود خطورة، كما يتم إبلاغ الجهات المختصة عبر الإخطار في منظومة "راصد" أو أي إجراء لمنع المخاطر المتعلقة بالمنتج أو الحد منها أو إزالتها.