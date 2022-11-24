19 مبادرة ترسخ اهتمام القيادة بالقطيف وازدهار "جزيرة دارين وتاروت" اقتصاديًا وسياحيًا

وفي إستراتيجية ولي العهد، جاء الاهتمام بجزيرة دارين وتاروت جاء شاملاً النواحي البيئية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية، كما أنه يعد ثالث مشروع يأتي ضمن المشروعات التطويرية في المنطقة، بعد إنشاء هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير الأحساء، الأمر الذي يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتطوير المنطقة الشرقية كافة، والارتقاء بها اقتصاديًا وثقافيًا وعمرانيًا، وفي الوقت ذاته يؤكد الحرص على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.