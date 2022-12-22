"أهالي الطائف" يشيدون بجهود الأمانة لتعزيز الجاذبية البصرية ودعم الوعي الحضاري

وأشاروا إلى أن مبررات الأمانة كانت منطقية مبينين أن تلك البسطات تعمل دون تراخيص نظامية، والعاملون فيها ليس لديهم شهادات صحية تخولهم للعمل، بالإضافة إلى ملاحظات وتجاوزات في عدم تطبيق الاشتراطات الصحية وتعليمات التخزين السليم، وتدني مستوى نظافة هذه المرافق وما حولها، علاوةً على ما تسببه هذه البسطات من تشويه بصري للمظهر العام، وأن بقاءها غير لائق بالمشهد الحضري لهذه المدينة السياحية العريقة.