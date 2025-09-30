اكتشاف يوثق أكثر من 12 ألف سنة من مواقع الفن الصخري في صحراء النفود

ويبرز هذا الاكتشاف أقدم مراحل الفن الصخري المؤرخ علميًا في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس مكانة الجزيرة العربية بصفتها مركزًا مبكرًا للإبداع الفني. ويُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لسجل الاكتشافات الأثرية في المملكة، إذ يوفر دليلًا ماديًا على تطور الفنون الصخرية وارتباطها بأنماط الحياة والثقافة في عصور ما قبل التاريخ، ويعزز فهمنا للعلاقات الثقافية والاقتصادية التي ربطت شمال الجزيرة العربية بالمناطق المجاورة منذ آلاف السنين.